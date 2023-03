Fiumicino: nel parco comunale Tommaso Forti inaugurata "La Città dei bambini"

Nel riqualificato parco pubblico “Tommaso Forti” di Isola Sacra realizzata “La Città dei bambini”. Cambia dunque volto l’area verde di 2 ettari, lungo via Lorenzo Bezzi, dove realizzato un luogo di aggregazione attrezzato con moderni giochi per ragazzi. È stata una festa per i circa 600 alunni delle scuole di Fiumicino presenti all’inaugurazione, avvenuta all’ombra del rinnovato palco dove si è poi svolto uno spettacolo. «Il parco Tommaso Forti - spiega il sindaco Esterino Montino - aveva bisogno di un radicale restyling e lo abbiamo sistemato allestendo giochi, spazi culturali e per eventi aperti non solo ai piccoli ma anche ai familiari. Nel parco costruita una ludoteca polivalente, un bar, servizi e una sede per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza». Ha catturato l’attenzione dei giovani il percorso fatto da moderne attrezzature con la zona dove installata l’originale “Isola del tesoro”, la prima a livello italiano, assieme alla “Cupola sensory”, una sorta di multi-giochi per arrampicate grazie all’intersezioni di funi. Vicino sistemati tappeti elastici. Nelle altre aree, suddivise per età, il “Paradiso dei piccoli” aperto a bimbi da 0 a 3 anni e uno per i più grandi. Una zona fitness è stata realizzata davanti alla ludoteca su un tappeto antitrauma. All’ingresso nord del parco un campo polivalente che consente di giocare a calcetto e a basket. Poco più avanti un rettangolo, con il fondo in sabbia, per praticare la pallavolo. Una lunga fila di panchine in cemento che verranno tinteggiate dagli artisti della street. In arrivo anche altre altalene, tra cui quelle riservate ai disabili, e alcuni scivoli. «Tutti i giochi - dice Roberto Cini, assessore all’Ambiente - sono in materiale ecocompatibile, gli spazi verdi ospitano essenze e alberature che saranno arricchite in futuro». «Ci ha riempito di gioia - precisa Paolo Calicchio, assessore alla Scuola - vedere come oggi i bambini abbiano apprezzato questo immenso spazio dedicato esclusivamente a loro e nel cuore della Città che sono certo ci invidieranno molte altre località». L’apertura del parco da marzo a settembre è dalle ore 8 alle 22 e dalle 9 alle 20 i restanti mesi. È tassativamente proibito l’accesso ai cani.