Roma, 70 kg di cocaina sequestrati a un 26enne di Fiumicino: sul mercato avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro

La cocaina, i panetti, i soldi, l'arresto. I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 26enne lidense poiché, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di oltre 70 kg di cocaina e 1,5 kg hashish, suddivisi in panetti già pronti per essere immessi sul mercato. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romane atteso che lo stupefacente, venduto in dosi al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro. Il sequestro è avvenuto in una zona residenziale di Fiumicino.

Cocaina a Fiumicino

Nel corso di un servizio di pattuglia, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno notato un’autovettura sbucare improvvisamente da un parcheggio riservato e, alla vista dei militari, frenare bruscamente senza alcun motivo.

All'interno dell’immobile, i militari hanno trovato ben 52 panetti di cocaina; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso, inoltre, di rinvenire circa 1,5 kg di hashish occultati nel forno della cucina. Atteso il consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto, non potendo escludere che anche sull’autovettura fossero occultati altri panetti, è intervenuto sul posto personale della Compagnia Carabinieri di Ostia e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e grazie al fiuto dei cani, all'interno del veicolo, in un doppiofondo ricavato nel portabagagli, sono stati rinvenuti altri 8 panetti di cocaina, identici a quelli rinvenuti nell'abitazione.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto alla casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.