Super yacht sfilano a Ostia: ecco Aquila, charter da un milione a settimana

A Ostia continua la sfilata di super yacht che al largo del litorale romano attirano l'attenzione dei curiosi. Chi c'è a bordo? Chi è il proprietario? Si chiedono in molti. E quanto vale? L'ultimo caso è Aquila, una mega barca del valore di circa 150 milioni di dollari. La proprietaria è Ann Walton Kroenke, figlia di Bud Walton, dal quale ha ereditato parte del patrimonio della catena Walmart. Secondo Forbes la donna possiede un patrimonio stimato in 8,1 miliardi di dollari.

Lo yacht Aquila è lungo 85 metri e, come detto, ha un valore di circa 150 milioni di dollari. A bordo tuttavia non sembra esserci la Walton Kroenke. La lussuosa imbarcazione viene infatti spesso noleggiata per la modica cifra di quasi un milione di dollari a settimana. In passato, tra gli ospiti che hanno potuto godere di questa meraviglia del mare anche Michael Johnson, leggenda Nba che ha navigato a bordo di Aquila di fronte alle coste di Mondello.

La donna ha un patrimonio stimato da Forbes in 8,1 miliardi di dollari ed è al 227esimo posto della classifica delle persone più ricche del mondo. Nella scheda che la celebre rivista di economia dedica ad Ann Walton Kroenke si legge: "E' la figlia di Bud Walton, che ha aiutato suo fratello, Sam, il fondatore di Walmart, a trasformare la catena in un gigante internazionale della vendita al dettaglio. La donna ha ereditato parte della partecipazione di Bud in Walmart, quando l'uomo è morto nel 1995. Suo marito è il miliardario magnate immobiliare e sportivo Stan Kroenke. Possiede Los Angeles Rams, squadra di football americano, i Denver Nuggets, che milita nell'Nba, i Colorado Avalanche, team di hockey dell'Nhl, e nel calcio i Colorado Rapids, che disputa il campionato Mls, e l'Arsenal, storico club della Premier League inglese".