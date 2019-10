Seguiva le donne in ascensore e le palpeggiava: arrestato

Approcciava ragazze in strada molestandole prima verbalmente, con commenti volgari, e poi le seguiva fin dentro gli androni e gli ascensori e le costringeva a subire palpeggiamenti. Un 43enne italiano è stato arrestato a Roma per violenza sessuale. L'uomo è un violentatore seriale: già in carcere per diversi precedenti dello stesso tipo, dopo neanche un mese che era uscito di galera ha subito ricominciato ad aggredire altre donne. Almeno cinque i casi accertati fra febbraio e agosto scorsi. A mettere in allarme le forze dell'ordine è stata la denuncia di una vittima, una ragazzina 13enne, che l'uomo aveva molestato.LEGGI ANCHE....> Molestie a due ragazzini nel convitto, condannato il custode