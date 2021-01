Gioca due euro e vince una casa da mezzo milione: Torrevecchia baciata dalla fortuna

Con una puntata di due euro ha vinto 500mila euro per comprarsi casa. Fortunatissimo il giocatore che venerdì 15 gennaio ha centrato il 5 al VinciCasa al vendita Sisal Tabacchi in via di Torrevecchia 13: la combinazione vincente è stata 2, 6, 11, 22 e 35.

Il giocatore potrà scegliere la casa dei suoi sogni in massima libertà, su tutto il territorio nazionale, e avrà due anni di tempo per individuarla. Il montepremi di VinciCasa è complessivamente di 500mila euro: trecentomila sono legati all'acquisto di un'abitazione, gli altri 200mila, corrisposti subito, non sono vincolati: si possono spendere come si preferisce.

Per riscuotere il premio il vincitore dovrà presentare la ricevuta presso gli uffici Sisal a Roma in viale Sacco e Vanzetti 89. Finora sono 29 le case vinte nel Lazio che mantiene il primato sul resto d'Italia.

