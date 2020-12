Spende 2 euro e vince 1 milione: bar di Modica registra una vincita da record

Gioca 2 euro e vince 1 milione tra casa e contanti: accade a Modica (Ragusa), dove un frequentatore di un bar-ricevitoria in via Sacro Cuore, quartiere Sorda, ha vinto 200.000 euro e una casa in palio al «VinciCasa». Si tratta di un gioco che prevede l'acquisto di schedine e che ogni giorno mette in palio dei premi da sogno: in particolare, il premio vinto dal partecipante si chiamava «casa + 200.000€ subito». Il fortunato vincitore aveva comprato, in questo caso, solo due schedine, e indovinato 5 numeri su 40. Potrà quindi spendere fino a 800.000 euro per acquistare una casa, mentre il rimanente potrà averlo subito e in contanti.

