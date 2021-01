Notte di San Silvestro fortunata per chi ha tentato la sorte con il VinciCasa nel punto vendita Sisal n. 23, cioè alla Tabaccheria Mercuri di via Ardeatina 139 ad Anzio. Giocando 2 euro ha vinto una casa da acquistare spendendo fra i 300.000 e i 500.000 euro, dato che il premio prevede una cifra fissa di 300.000 euro per comprare una o più case, e 200.000 euro in contanti da incassare senza vincoli.

Insomma doppio brindisi al vecchio e al nuovo anno per il fortunato della cui vincita si è saputo in città solo nelle ultime ore. E ora ad Anzio monta il “totovincitore”. Sarà un concittadino baciato dalla Dea bendata che è simbolo della città e campeggia sul gonfalone del Comune? Oppure una delle tante famiglie di Roma che ha una casa nel quartiere di Lido delle Sirene, dove si trova la tabaccheria? O, magari, un automobilista di passaggio sulla litoranea Ardeatina - detta anche Ostia/Anzio - che, pure in periodi “rossi” e “arancioni”, è sempre trafficata?

Nel parlare della vincita si illuminano gli occhi di Marco Mercuri, gestore della storica tabaccheria di famiglia aperta da circa mezzo secolo in un punto nevralgico del quartiere. «Vuole sapere della vincita della casa? - dice - Certo, è stata fatta qui. Siamo davvero contenti!». Ma non sa chi sia il fortunato. «Il 31 dicembre - spiega - c’era una gran via vai di persone per gli ultimi acquisti o cose da fare prima della fine dell’anno. E in tanti hanno giocato, di tutto. Non saprei proprio dire chi abbia azzeccato i 5 numeri fortunati del VinciCasa, ma tutti noi gli facciamo tantissimi auguri».

Grazie alla combinazione 5, 10, 15, 20, 33 il vincitore potrà scegliere la casa (o le case) che desidera, in qualsiasi località italiana e avrà 2 anni di tempo per trovarla spendendo 300.000, come prevede il regolamento del gioco. Se vuole una villa potrà aggiungere gli altri 200.000 euro che potrà usare come preferisce. Dall’avvio diVinciCasa, sono 151 le case assegnate in Italia, di cui 27 nel Lazio. A giugno 2019 la buona sorte toccò a Pomezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA