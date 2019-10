Vincenzo Paparelli, stasera il docufilm su Sky Sport

Il 28 ottobre prossimo è più di un anniversario: Matteo Marani per Sky Sport stasera alle 20 racconta con la storia di Vincenzo Paparelli l’inizio della guerra mai dichiarata degli stadi, la perdita dell’innocenza del calcio. Il primo morto per mano ultrà, la serie si allungherà fino a Gabbo Sandri.



In "1979 - Roma Violenta" si racconta il contesto: gli anni erano di piombo per il terrorismo e la Banda della Magliana, e con il razzo di Tzigano lo divennero anche negli stadi. Ci sono foto del derby a squadre miste (maglie verdi e bianche) giocato per sostenere la famiglia. E la struggente lettera del presidente Viola alla vedova: 56 minuti di memoria e ferite aperte.