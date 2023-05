"Lulu: Forever 19", il docufilm sulla storia di Lulu Blundell: morta a soli 19 anni per il Sarcoma di Ewing

"Lulu Forever 19" è un cortometraggio che racconta gli ultimi mesi di vita di Lulu Blundell, una studentessa inglese dell'Università di Newcastle, in Inghilterra, morta nel giorno di Capodanno a soli 19 anni, per colpa di un tumore in fase terminale. La giovane viene ricordato con affetto, da familiari e amici, per non aver mai rinunciato a vivere, anche dopo la terribile diagnosi.