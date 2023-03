Terni, al Garden il docufilm “L’anello di Grace”: sabato 25 alle 17 la proiezione che fa luce sul trafugamento della biga etrusca di Monteleone di Spoleto

Terni- Un docufilm che racconta l’avventurosa vicenda del trafugamento della. Il “Carro d’Oro” o “Golden Chariot”, come lo chiamano in America, dove questo famoso reperto risalente al VI secolo avanti Cristo è custodito dai primi del ‘900 al Metropolitan Museum of Art di New York., che ha vinto il primo premio al Firenze Archeofilm, sarà presentato all’Appuntamento, per un evento a ingressopromosso dal C.U.A.E., il Club Umbro Automotoveicolo d’Epoca.Il film documentario è stato realizzato dal regista Dario Prosperini, presente all’anteprima ternana.Grazie all’azione sinergica del Comune di Monteleone di Spoleto, del Comando dell’Arma dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e del Ministero della Cultura, nonché all’ attenzione e memoria riaccesa dal docu-film, si sta cercando di riportare in Italia questa opera d’arte, segno importante della presenza della civiltà Etrusca nelle nostre terre.L’incontro ternano sarà arricchito dalla presenza del sindaco di Monteleone, Marisa Angelini, del Comando Carabinieri T.P.C., tenente colonnello, Guido Barbieri, degli archeologi ternani, Maria Rosa Lucidi e Carlo Virili, e dell’assessore alla cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli.L’iniziativa, voluta dal neoeletto presidente del C.U.A.E., Paolo Battistelli, si colloca nell’ambito delle attività istituzionali del club ternano, particolarmente sensibile alle tematiche di riscoperta del patrimonio culturale ed archeologico racchiuso nei veicoli, di cui la Biga di Monteleone di Spoleto è una progenitrice, prima che l’invenzione del motore a scoppio applicata ai veicoli consentisse la sostituzione dei cavalli con i cavalli motore.