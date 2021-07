Roma, tenta di strangolare vigile durante lo sgombero dell'area verde: 23enne arrestato

Sabato 3 Luglio 2021, 15:42

Ha tentato di strangolare un vigile urbano ma è stato bloccato e arrestato. È successo questa mattina a Roma mentre gli agenti erano impegnati nelle operazioni di ripristino del decoro in via Pretoriano. I caschi bianchi del I Gruppo Centro «ex Trevi», insieme con personale e mezzi Ama, stavano operando in un'area verde adiacente le Mura Aureliane, per consentire la pulizia dell'area, dove erano presenti masserizie e rifiuti.

I FATTI - Durante le previste procedure di identificazione e di assistenza nei confronti delle persone, tutte di nazionalità straniera, rinvenute sul posto, un ragazzo di 23 anni si è scagliato all'improvviso contro un agente, afferrandolo al collo. Grazie all'intervento dei colleghi è stato possibile evitare il peggio e fermare l'aggressore, che sferrava calci, pugni e testate, per cercare di darsi alla fuga. Il 23enne , originario della Guinea, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Necessarie le cure mediche per l'agente , trasportato all'ospedale Santo Spirito per le ferite riportate.