23 Marzo 2021

di Mario Landi

(Lettura 4 minuti)

Oltre ai centri vaccinali delle sei Asl di Roma, ce se sono altri sparsi in tutto il Lazio per la somministrazione dei vaccini. Sono quelli gestiti dalle Asl di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. In tutto, più di trenta i punti dove si può ricevere il farmaco. Prima, però, occorre prenotarsi. Basta andare sul portale di Salute Lazio con il codice fiscale a portata di mano.

Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità). In ognuno di questi si inietta un vaccino diverso e di seguito è possibile consultare quale:

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Anagni. Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano. Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Atina. Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

(tutti i giorni dalle 8 alle 20) Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

(tutti i giorni, con orario 11 in poi) Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

(ogni lunedì, tutto il giorno) Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, presso la Sala Mice : vaccino Astrazeneca

vaccino Centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana: vaccino Astrazeneca

vaccino Centro anziani di Tarquinia: vaccino Astrazeneca

I centri vaccinali delle Asl di Roma.

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium: Moderna

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer



Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Astrazeneca

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 3

Via Cilone: Pfizer

Via Rep. Marinare: Pfizer

Via Majorana: Pfizer

Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer



Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 5

In tutti i centri vaccinali si somministra Pfizer, in alcuni Astrazeneca.

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer



Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6