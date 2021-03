Roma, tutti i centri dove fare il vaccino e quale farmaco somministrano

Sono oltre centro i punti vaccinali su tutto il territorio del Lazio. Di cui 35 somministrano Astrazeneca mentre gli altri iniettano tutti Pfizer o Moderna. Le modalità della prenotazione sono uguali per tutti. Si accede al portale con il codice fiscale e qui non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. In particolare attraverso due modalità: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo le prime disponibilità. Presto, inoltre, si aggiungeranno all'elenco dei posti dove poter ottenere il vaccino anche le farmacie, dopo l'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Ma finore i centri vaccinali sono quelli individuati dalla Regione Lazio e in ognuno si somministra un vaccino diverso. Di seguito è possibile consultare quale:

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium: Moderna

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer



Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Astrazeneca

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 3

Via Cilone: Pfizer

Via Rep. Marinare: Pfizer

Via Majorana: Pfizer



Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer



Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 5

In tutti i centri vaccinali si somministra Pfizer, in alcuni Astrazeneca.

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica : Pfizer



: Pfizer Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6

hub (ospedale dei castelli): Pfizer

Ospedale di Frascati: Pfizer

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer

Ospedale Velletri: Pfizer

Ospedale Marino: AstraZeneca

Anzio Villa Albani: AstraZeneca

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca

