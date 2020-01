Urtisti, continua la protesta: oggi sit-in a Fontana di Trevi, domani al Pantheon

LEGGI ANCHE

«Le nuove postazioni non sono idonee» lamentano gli, particolare categoria di ambulanti che vende oggetti devozionali, costretta a smontare le proprie postazioni nel centro storico. Dopo le proteste dei giorni scorsi, stamattina i, insieme ai rappresentati delle associazioni, sono andati a, una delle piazze interessate dal provvedimento della sindaca Virginia Raggi, assieme a, a, ale al. Proprio davanti a quest'ultimo domani mattina ci sarà un nuovo presidio.Oggi gli urtisti hanno provato a posizionarsi in una delle soste alternative alle precedenti e indicata dal tavolo del decoro capitolino: quella di via del Lavatore. Qui, però, «- spiega Angelo Pavoncello di Ana, Associazione nazionale ambulanti -. A fronte dei nove metri previsti è stato verificato che lo spazio disponibile in realtà era di poco più di quattro metri». Per questo motivo le associazioni hanno stabilito che le proteste vanno avanti e domani i commercianti si riuniranno, a partire dalle otto e trenta, dinanzi al Patheon e «, fino a quando l'amministrazione non ci ascolterà.Da tempo denunciamo chee pertanto chiediamo la riapertura del tavolo del decoro capitolino»,che annuncia anche «denunce nei confronti della sindaca di Romae del presidente della commissione Commercio capitolina Andrea Coia».