Uomo trovato morto in un furgone in piazza Zama a Roma

Nel tardo pomeriggio un uomo è stato trovato senza vita in un furgone in piazza Zama. Stando ai primi rilievi, affidati alla polizia di Roma Capitale, si ipotizza che sia morto per cause naturali: probabilmente è stato un infarto a stroncare il corriere, come ha constatato l'equipaggio del 118.

Roma, incidente mortale in Via Cernaia

Roma, scooter contro autocarro del Servizio Giardini: un morto a piazza della Repubblica

Poche ore dopo a Tor Bella Monaca si è registrato un incidente stradale, il conducente dell'auto è stato ritrovato con un tasso alcolico vicino a 3,4, sette volte oltre il limite. Per fortuna non ci sono feriti gravi.

Ultimo aggiornamento: 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA