Roma, turista di 18 anni trovato ferito e incosciente su banchina Tevere: indaga la polizia

È stato trovato da un passante a terra, sulla banchina del Tevere Farnesina, privo di conoscenza. Ad essere soccorso è stato un turista tedesco. Il giovane di 18 anni, ferito ed in evidente stato confusionale per l'assunzione di alcol, è stato in un primo momento trasportato all'ospedale Santo Spirito e poi al San Camillo.

Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla schiena. Per lui la prognosi è riservata. Sull'episodio indagano gli agenti commissariato Trastevere. Non è esclusa alcuna pista anche che il ragazzo possa essere caduto dal muraglione.