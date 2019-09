Roma, tre rapine ai supermercati in un mese: arrestato 29enne romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 29enne romano è stato arrestato per aver commesso tre rapine in un mese. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A. è stata eseguita ieri pomeriggio dalla polizia. In particolare, l’uomo era stato arrestato il 7 agosto scorso, dopo che lo stesso, travisato ed armato di coltello, aveva rapinato un supermercato di via Turino di Sano, a Giardinetti, dandosi alla fuga. Rintracciato poco dopo a casa, i poliziotti gli avevano sequestrato un coltello e gli abiti utilizzati per commettere la rapina. Il fatto che il 29enne, con lo stesso modus operandi, avesse commesso altre due rapine, è risultato fondato quando la sua impronta digitale è stata trovata proprio sul cassetto del registratore di cassa del supermercato di via Carlo Santarelli, sempre in zona Giardinetti, rapinato il 28 giugno scorso, quando l’uomo era riuscito ad impossessarsi di oltre mille euro. Il ragazzo, inoltre, aveva commesso un’altra rapina il 25 giugno presso lo stesso supermercato, rapinato ad agosto, con un bottino di 600 euro.