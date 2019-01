Tor Bella Monaca, controlli anti droga: arrestate 14 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una nuova attività di controllo a Tor Bella Monaca e Tor Vergata a Roma Est. Sono finite in manette 14 persone. Di queste, 5 sono state arrestate, perché sorprese in fragranza, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: un 45enne romano, già noto, è stato sorpreso a spacciare cocaina in via dell'Archeologia; un 20enne romano, con precedenti, è stato pizzicato a cedere dosi di cocaina a un acquirente datosi alla fuga; un 33enne romano, con precedenti anche lui, notato con fare sospetto nei pressi di una piazza, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso quasi 50 dosi di cocaina; anche un romano 49enne, con precedenti e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina; infine, un altro romano di 40 anni è stato trovato in possesso di 4 frammenti di hashish.In totale i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 100 dosi di sostanze stupefacenti e circa 500 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Tre persone sono state arrestate perché raggiunte da ordinanze di aggravamento della misura in atto, con quella della restrizione agli arresti domiciliari. Un cittadino tunisino, di 23 anni, con precedenti, in Italia senza fissa dimora, a seguito di un controllo è risultato attinto da un provvedimento di espulsione. Nel corso dei controlli i militari hanno identificato un centinaio di persone ed elevato anche alcunesanzioni al codice della strada.