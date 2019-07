Roma, blitz a Tor Bella Monaca: controlli per l'assegnazione delle case popolari

Blitz dei vigili a Tor Bella Monaca. Dalle prime luci dell’alba, 150 agenti stanno effettuando una serie di controlli presso le “Torri”, a Largo Ferruccio Mengaroni. Presente anche personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri per il supporto ad alcune attività di accertamento.

Dei 75 appartamenti da verificare già una ventina è risultata occupata abusivamente da persone senza titolo. Gli agenti stanno eseguendo accertamenti anche su altri locali, quali scantinati e sulla regolarità degli allacci relativi alle varie utenze domestiche.



Al momento una persona è stata fermata in quanto ha opposto resistenza ed è risultata in possesso di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova al Comando di Via della Consolazione. Finora 15 le auto prive di assicurazione che sono state poste sotto sequestro.

