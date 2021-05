Lazio, test sierologici con prezzi quadruplicati rispetto a quelli stabiliti dalla Regione. D'Amato: «Un furto. Non fatevi fregare»

Si dovrebbe pagare 20 euro, ma c'è chi arriva a fissare il prezzo per un test sierologico fino a 82 euro. Si tratta dell'esame per vedere quanti sono gli anticorpi che una persona ha sviluppato contro il Covid. E ora sempre più persone lo effettuano dopo il vaccino per vedere la risposta immunitaria. Ma c'è chi se ne approfitta e fissa prezzi fino a quattro volte più alti di quelli stabiliti dalla Regione Lazio. L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, denuncia: «Ci arrivano segnalazioni di laboratori privati che arrivano a far pagare, per un semplice test sierologico che rileva la presenza di anticorpi per il Covid, anche la cifra di 82 euro».

Il prezzo stabilito - «È vergognoso» dice l'assessore e spiega che «le associazioni di categoria hanno sottoscritto un’intesa ad un prezzo quattro volte inferiore». D'Amato riflette poi sulla situazione di attuale. «Sono indignato se penso a chi specula sul virus e invieremo le segnalazioni dei cittadini ai Carabinieri dei NAS, perché non è accettabile che a pagare siano i consumatori ai quali mi rivolgo dicendo aprite gli occhi e non fatevi fregare».

