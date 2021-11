Terza dose nel Lazio, da mezzanotte via libera per gli over 18: come prenotare e anticipare l'appuntamento

Nel Lazio terza dose aperta a tutti gli over 18. La Regione apre le prenotazione a tutti i maggiorenni che da mezzanotte potranno prenotare il loro booster. Le somministrazioni invece partiranno il 1 dicembre e tra dicembre e gennaio saranno disponibili due milioni e mezzo di slot. Lo si apprende dalla Regione Lazio. Le modalità di prenotazione restano invariate: sul portale, per l'appuntamento agli hub, presso le farmacie e i medici di base.

Come prenotare la terza dose nel Lazio

Dal 29 novembre alle ore 24.00 possono prenotare il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 le persone con età minima di 18 anni (nati nel 2002 e negli anni precedenti). Sarà possibile prenotare la data utile per il richiamo, che verrà programmato dopo almeno 150 giorni dalla seconda somministrazione (o dall'unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) come da indicazioni del Ministero della Salute.

Come anticipare l'appuntamento

Chi ha già prenotato il richiamo a 180 giorni può anticipare autonomamente il proprio appuntamento. Dovrà accedere alla piattaforma di prenotazione, entrare in "gestione appuntamento", annullare l'appuntamento fissato e procedere ad una nuova prenotazione. Il sistema proporrà le date utili ad un intervallo di 150 giorni dall'ultima dose ricevuta.

Le prenotazioni del richiamo a chi ha un'età compresa tra 18 e 39 anni partiranno dal 29 novembre alle ore 24.00. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose “booster” un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna) come da circolare 0049399 del 29/10/2021.

E’ possibile vaccinarsi presso:

Medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale)

Farmacie

Punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione

Come prenotare

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Poi 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.



Gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio non devono prenotare poiché saranno contattati dalle Asl competenti.



Le persone non vaccinate possono richiedere la vaccinazione a domicilio contattando il numero 06 164161841.