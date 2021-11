Roma, corsa al vaccino: all'open day terze dosi esaurite in poche ore

Scatta la corsa al vaccino anti Covid: raddoppiate le prime dosi ed esauriti in poche ore i posti all'open day per ricevere la terza dose senza prenotazione. Nelle immagini scattate fuori e dentro l'ospedale San Giovanni Addolorata a Roma si nota la fila paziente e disciplinata di persone che attendono il proprio turno. Nel Lazio le disponibilità dei posti per l' open day di oggi rivolto agli over 40 «sono andate esaurite in poche ore, invitiamo quindi gli utenti a non recarsi negli hub vaccinali per evitare inutili assembramenti. Ricordiamo inoltre che sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma prenota vaccino della Regione Lazio». Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio.