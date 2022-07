Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 11:51

Il centro di Roma completamente paralizzato, ostaggio dei tassisti scesi in piazza per manifestare. È in corso una protesta dei tassisti in Via del Corso con Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe blindate dalla polizia. I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell'art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Sono stati esplosi petardi e accesi fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal palazzo del governo. Slogan contro l'esecutivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma soprattutto contro Uber.

Dopo la fumata nera dello scorso 27 giugno la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, su delega del governo aveva riconvocato i sindacati, ma «il nuovo confronto - spiegano i rappresentanti della categoria - non ha avuto esito positivo perché l'articolo 10 del ddl Concorrenza non verrà stralciato ma modificato, e solo nelle sue parti non sostanziali. Siamo sempre più convinti - sottolineano - che la riscrittura delle norme per migliorare il settore debba avvenire non con una legge delega, ma attraverso un provvedimento di confronto tra categoria, governo e sindacati». Icona della piazza Davide Bologna, 70, «tassista solo da 46 - ha ironizzato - ma comunque tassista». Tra i bersagli contro cui ha inveito maggiormente, oltre al premier, il presidente della cooperativa Radiotaxi Bittarelli e Uber. «Chi sale sul taxi conosce le regole del gioco - ha precisato - C'è il tassametro, sa quanto e a chi paga. Uber elimina queste garanzie. Ci sono 40mila famiglie di tassisti italiani che verrebbero danneggiate da questo decreto».



L'ITER DEL DDL CONCORRENZA

Intanto il ddl concorrenza, in seconda lettura dopo le modifiche apportate al Senato, prosegue il suo iter alla Camera, con il nodo più spinoso che riguarda proprio i taxi. Entra nel vivo, infatti, in Commissione Attività produttive, l'esame dei circa 400 emendamenti presentati. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari l'obiettivo della maggioranza sarebbe chiudere le votazioni entro la fine della prossima settimana, con l'approdo del testo in Aula che potrebbe avvenire nella terza settimana di luglio.