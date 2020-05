occupazione del suolo pubblico. Le opzioni sono tre: Sito Unesco, Città Storica escluso Sito Unesco oppure Suburbio.



Regolamento COSAP da cui si esclude il pagamento del canone riferito alla concessione OSP – emergenza COVID -19

controlli dei vigili poiché dopo l'invio della Pec la nuova occupazione è subito attiva. E questo è un punto molto delicato: ci sono locali che hanno inoltrato domande e che aspettano la concessione di suolo pubblico da anni: in questa situazione potrebbero avere il via libera subito.



Nella delibera di giunta, inoltre, si ipotizza che, dopo una verifica sulle coperture, gli stessi provvedimenti possano essere presi anche per le librerie. La delibera ha effetti immediati ma andrà comunque in Assemblea capitolina che avrà il potere di cambiare dei dettagli, come la proposta di eliminare l'obbligo per i gestori di adeguarsi al catalogo degli arredi urbani commerciali, e quella di mantenere l'ampliamento degli esterni per 12 mesi, con decorrenza dalla data d'invio della domanda. he l’occupazione di suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei mezzi di soccorso lasciando lo spazio libero per passare. Molto importante la parte deipoiché dopo l'invio della Pec la nuova occupazione è subito attiva. E questo è un punto molto delicato: ci sono locali che hanno inoltrato domande e che aspettano la concessione di suolo pubblico da anni: in questa situazione potrebbero avere il via libera subito.Nella delibera di giunta, inoltre, si ipotizza che, dopo una verifica sulle coperture, gli stessi provvedimenti possano essere presi anche per le. La delibera ha effetti immediati ma andrà comunque in Assemblea capitolina che avrà il potere di cambiare dei dettagli, come la proposta di eliminare l'obbligo per i gestori di adeguarsi al catalogo degli arredi urbani commerciali, e quella di mantenere l'ampliamento degli esterni per 12 mesi, con decorrenza dalla data d'invio della domanda.

Tre pagine, pochissime caselle da spuntare per dichiarare se si è in zona Unesco oppure no, una firma in fondo e la planimetria allegata che evidenzi i metri quadrati del nuovo spazio occupato. Le nuove regole, previste nella Fase due , per ampliare gli spazi esterni dei locali (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche alberghi) a Roma sono state sintetizzate venerdì sera in una delibera della giunta capitolina che in collaborazione con la sovrintendenza ha prodotto il modello di autocertificazione con cui si potrà chiedere, e ottenere per tutto l'anno fino al, fino aldi spazio in più rispetto a quello già esistente e concesso. Se non c'è spazio attorno al bar o al ristorante si può richiedere una porzione di strada anche non immediatamente vicina: la distanza massima concessa dal fronte del locale è di 25 metri.Importante: la revisione deirimane in capo al Campidoglio e rimane sospesa fino al 31 ottobre 2020.Oltre alle informazioni anagrafiche dell'esercente e gli estremi della licenza, si deve indicare pNell'autocertificazione è ribadito che bisogna rispettare tutte le norme relative agli arredi e quelle vigenti per le occupazioni di suolo pubblico tranne ilche rimanecome aiuto per l'emergenza Covid. In pratica: il testo di riferimento rimane ilValgono ovviamente anche le prescrizioni del, il Regolamento di polizia urbana, edilizio e di igiene. Inoltre bisogna garantire c