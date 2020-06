È un marocchino sulla quarantina e ha già un divieto da parte del giudice di avvicinarsi alla compagna italiana. Lui non solo lo ha infranto, ma si è presentato stamattina nella casa di Fregene con una grossa cesoia come per fare male, molto male all’ex. E’ stata una mattinata infuocata in un villino di via Grottammare. Accade che la donna arrivi al villino accompagnata da un amico. L'ex fidanzato è nascosto dietro un cespuglio ed impugna una cesoia di quasi due metri. Lei, però, ha la prontezza di tirare a sé l’amico e di riuscire a chiudersi dentro. Il cancello si chiude ed un attimo dopo si sente il rumore della cesoia che si abbatte sulla intelaiatura del cancello che per fortuna resiste. Ma lo stalker non è pago: prende una mazzetta ed inizia a colpire la carrozzeria dell’auto della donna: danni da migliaia di euro. A questo punto interviene la polizia, una pattuglia del Reparto Prevenzione e Crimine. Gli agenti mettono mano all’arma d’ordinanza quando capiscono che hanno a che fare con uno squilibrato che, infine, convincono ad arrendersi. Lui finisce in manette per tentate lesioni e danneggiamento. La donna e l’amico hanno ringraziato i poliziotti per averli salvati.

