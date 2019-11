​Stadio Roma, a rischio processo Centemero e Bonifazi: «Soldi da Parnasi»

Rischiano il processo, insieme all'imprenditore Luca Parnasi, il tesoriere e parlamentare della Lega Giulio Centemero e il deputato del Pd Francesco Bonifazi.

La procura di Roma ha chiuso il filone di indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma e in particolare i finanziamenti erogato dall'imprenditore Luca Parnasi. Nei confronti di Centemero è contestato il reato di finanziamento illecito così come per Bonifazi. Per quest'ultimo c'è anche l'emissioni di fatture per operazioni inesistenti.

«Stadio soltanto con le opere», Raggi rinvia i controlli

L'ipotesi del procuratore aggiunto Paolo Ielo, dei pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli è di finanziamento illecito per le somme erogate dalla società Pentapigna, di Parnasi alla associazione 'Più voci", considerata "un'emanazione della Lega" e alla Fondazione del Pd Eyu. A rischiare il processo anche Andrea Manzoni, revisore dei conti del gruppo Lega al Senato. La procura, che ha chiuso le indagini, contesta a Bonifazi e Parnasi anche le false fatturazioni. Per il solo Centemero, la contestazione di finanziamento illecito arriva anche dai pm milanesi, che hanno chiuso le indagini in relazione al finanziamento ricevuto dalla fondazione da Esselunga.

Finanziamenti tra 2015 e 2018. I finanziamenti da parte dell'impreditore Luca Parnasi alla associazione Più Voci sono stati elargiti nel 2015 e nel 2016. Per quanto riguarda la fondazione Eyu il finanziamento risale al 2018. Nel capo di imputazione dell'atto di chiusura delle indagini che riguarda il tesoriere della Lega, Giulio Centemero e Parnasi, l'accusa di finanziamento illecito è contestata anche al commercialista Andrea Manzoni, che viene definito dai pm «l'attuale revisore legale del gruppo Lega-Salvini al Senato». Nel segmento di indagine che riguarda Bonifazi, il finanzimanto illecito è contestato anche a GianlucaTalone, commercialista di Parnasi e a DomenicoPetrolo,​responsabile delle relazioni esterne«nonchè'fundraising' diEyu».Petrolo, così come Bonifazi, risponde pure dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Infine rischia di finire sotto processo, per una tentata concussione ai danni di Parnasi avvenuta nel gennaio del 2018, anche Anna Buccellato, funzionaria della soprintendenza archeologica. La funzionaria è accusata di avere tentato di imporre ad Eurnova, società all'epoca dei fatti guidata da Parnasi, alcuni archeologi per sondaggi preventivi nell'area dello stadio, arrivando a minacciare 'una vera e propria guerràal gruppo Parnasi se non fosse stata cambiata la persona indicata dalla società.

