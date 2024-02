Giuseppe Caprotti, figlio del patron di Esselunga: «Di papà ho ricordi divertenti»

Sul rapporto difficile con il padre, fatto di ammirazione e rivalità, ecco le parole di Giuseppe Caprotti a One More Time: «ho dei ricordi molto divertenti. Mio padre è stato per me una persona di grandissimo charme, simpaticissima e divertentissima. Tornava a casa tutti i giorni e provavamo prodotti continuamente. Io sono un grandissimo esperto alimentare grazie a lui, dalla carne di tutti i tipi alla pasta, anche i prodotti più strani, tipo la cotognata perché c’è stato il periodo in cui si mangiava solo cotognata al punto che dicevamo papà per favore basta, non se ne può più. Oppure facevamo i test perché avevamo una cuoca bravissima, preparava delle ricette che lui cercava di applicare in piatti». video ufficio stampa