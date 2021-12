Auto in sosta selvaggia lo bloccava Medico picchiato per il parcheggio

Pugni e calci per un parcheggio, costole rotte e 30 giorni di prognosi per un medico. Da qui con la macchina devi spostarti, ho un’urgenza». Il medico dell’Asl di Cerveteri aveva fretta, ma l’operaio no. Ed è stato picchiato solo per quel semplice invito a spostare l’auto che ostruiva la sua, peraltro parcheggiata in un posto riservato ai sanitari . L’aggressione è avvenuta proprio di fronte alla sede sanitaria di via Madre Maria Crocifissa Curcio giovedì mattina mentre il dottore, un cardiologo in servizio a Cerveteri solo due volte a settimana, si stava recando a casa di un paziente per una visita di routine attivata con il Cad, il Centro assistenza domiciliare. La sua vettura però era stata bloccata da quella del muratore, un giovane ventenne, impegnato in un lavoro di un edificio a fianco. Gli animi si sarebbero scaldati fino all’assalto contro il cardiologo, residente a Civitavecchia. La dirigente della Asl Rm 4, Cristina Matranga: «Il fatto non può restare impunito».