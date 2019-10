Roma, sorprese a scaricare da un furgone parti di motociclette al Corviale: tre persone denunciate

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno denunciato 3 persone, un 24enne originario di Monterotondo e due cittadini romani di 35 e 25 anni, con l'accusa di ricettazione. I Carabinieri hanno sorpreso i tre, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati, in largo Odoardo Tabacchi, nel quartiere Corviale, mentre scaricavano da un furgone diverse componenti meccaniche di motoveicoli di dubbia provenienza, non sapendo giustificarne il possesso. La successiva perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire anche due carte di circolazione relative a due motoveicoli risultati rubati. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre i tre uomini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA