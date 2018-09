Roma, scoperta centrale di riciclaggio di auto rubate: è caccia alla banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una centrale del riciclaggio di auto. I veicoli rubati venivano ridotti a pezzi per poi essere venduti. E’ quello scoperto dalla polizia l’altra notte in un capannone abbandonato lungo la via Ardeatina dopo il Gran Raccordo Anulare. Sarebbe stata la segnalazione di un residente ad avere messo in moto gli agenti. L’uomo ha detto agli investigatori che in un capannone abbandonato, in realtà da qualche tempo vedeva strani movimenti notturni. Così i poliziotti hanno fatto irruzione nel manufatto trovando diverse vetture risultate rubate e anche pezzi di motore.Ad essere indagato il presunto custode. Quest’ultimo ha detto agli inquirenti di essere estraneo al traffico di auto. Risulta essere comunque indagato per riciclaggio e si cercano i complici. Una squadra della polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo scattando foto e rilevando impronte. Per quanto riguarda la persona indagata, è stata sorpresa dalla polizia a fare la guardia al capannone ed alle auto. E’ molto probabile, ritengono gli inquirenti, che la centrale del riciclaggio fosse usata da una banda che appena rubava un’auto riusciva, proprio portandola al capannone, a farla sparire nel giro di pochi minuti.