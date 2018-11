© RIPRODUZIONE RISERVATA

A bordo di una moto rubata scappa alla vista della polizia, ma la sua manovra repentina ha fatto insospettire gli agenti del Reparto Volanti che hanno deciso di fermarlo per un controllo vicino a San Paolo. Inseguito dagli agenti, ha iniziato ad accelerare percorrendo anche contromano alcune vie del quartiere fino a via Giuseppe Prato, dove la presenza di una catena posta a protezione di un'area condominiale, lo ha costretto a frenare cadendo rovinosamente a terra. L'uomo, F.R., romano, 38 anni, ha iniziato a dimenarsi sferrando calci e pugni ma gli agenti lo hanno bloccato. In via Portuense poi, durante la perquisizione in un box dell'uomo, i poliziotti hanno sequestrato alcune targhe risultate anche queste essere rubate. Durante l'attività di controllo, non è sfuggito il caratteristico odore di marijuana provenire da un box attiguo. L'affittuario, appena uscito dal locale, C.A., romano, 20 anni, è stato perquisito e trovato in possesso di quattro involucri di cellophane trasparenti contenenti circa 25 grammi di marijuana. Nel box invece, il giovane aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana dove sono state sequestrate 2 piante. All'interno di un mobiletto, è stato rinvenuto un panetto di hashish per un peso di circa di circa 100 grammi e 3 bilancini di precisione. Entrambi i fermati sono stati condotti al commissariato San Paolo dove, il primo F.R. è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione mentre l'altro C.A., arrestato pure lui, dovrà rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.