Smog, a Roma stop ai diesel anche domani e giovedì. «Un milione di auto ferme»

Smog, a Roma domani e giovedì nuovo stop ai veicoli diesel. E' ancora emergenza inquinamento. I livelli di smog da Pm10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, è ancora oltre limiti legge: per questo motivo è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. Fascia Verde. La limitazione riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare in questa zona in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce lo stop alla circolazione dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6. Si tratta di circa un milion di auto ferme in garage.

Il 19 gennaio poi sarà la volta della domenica Ecologica, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Z.T.L. fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30.



