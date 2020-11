Roma, «telecamere anti-spaccio davanti 30 scuole superiori». L'annuncio della sindaca Raggi

Il Campidoglio è al lavoro su un nuovo sistema di telecamere "anti-spaccio" progettato davanti alle scuole di Roma. La video-sorveglianza punterà, secondo il piano, a monitorare l'area davanti agli ingressi di trenta istituti superiori.

Blitz anti droga in centro le dosi trovate nascoste sotto le scale della scuola

APPROFONDIMENTI ROMA Lamorgese: «Il crimine è cambiato. E preoccupano le...

Crack tra i giovanissimi, allarme a Prati e Ponte Milvio: sequestrate migliaia di dosi

Roma, spacciava davanti a un liceo della Garbatella: 19enne arrestato

Ad annunciarlo è la stessa sindaca della Capitale, Virginia Raggi con un post sulla sua pagina Facebook: «Due anni fa, con la firma del Protocollo d'Intesa "Scuole Sicure" tra Roma Capitale e Prefettura - scrive la prima cittadina - avevamo avviato un percorso per contrastare in modo efficace le attività di spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici della nostra città. Ora questo accordo entra nel vivo con l'installazione delle telecamere in diverse scuole superiori e il collegamento degli impianti di video-sorveglianza alla Sala Sistema Roma, gestita dalla Polizia Locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA