Roma, spacciava davanti a un liceo della Garbatella: 19enne arrestato

Un ragazzo romano di 19 anni è stato sorpreso a spacciare nei pressi di un liceo alla Garbatella ed è stato arrestato dalla polizia. Durante alcuni controlli, gli investigatori del commissariato Colombo hanno notato il giovane che insieme a un coetaneo si aggirava nei pressi della scuola con un atteggiamento sospetto. All'uscita alcuni studenti li hanno raggiunto e insieme si sono allontanati in una strada vicina, lì i due ragazzi hanno tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un involucro. I poliziotti li hanno bloccati e perquisiti, il 19enne nascondeva hashish. Nell'appartamento del ragazzo, nascoste in una scarpa, c'erano altre 7 confezioni. Accompagnato in carcere, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti © RIPRODUZIONE RISERVATA