Domenica 17 Luglio 2022, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 17:33

Ritardi e voli cancellati. Caos aeroporti per lo sciopero dei dipendenti delle compagnie low cost e dei controllori di volo dell'Enav, l’ente che si occupa di sorvegliare i cieli italiani. A Ciampino nessun bivacco, ma operatività ridotta quasi a zero a causa dello stato di agitazione di 4 ore – dalle 14 alle 18 - dei dipendenti della Ryanair, la principale compagnia che fa scalo al GB Pastine dell'aeroporto a sud est della Capitale. A metà mattinata la situazione è di 14 voli internazionali cancellati, sette in arrivo e sette in partenza per la Romania, Spagna Portogallo, Grecia e Finlandia. I disagi maggiori erano previsti proprio qui a Ciampino dove, oltre alle quattro distinte azioni di sciopero a livello nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-CgiL, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica, sono state previste anche agitazioni livello locale.

Scioperi e ritardi

Il " braccia incrociate", oltre alla sospensione dei voli, ha provocato ritardi, nelle partenza di un'ora circa, per 3 voli internazionali diretti a Dublino, Manchester e Londra. Al momento non ci sono file d'attesa davanti ai check-in, né passeggeri ammassati sulle poltrone. Come spiegano all'infopoint , la compagnia low cost Ryanair - la principale società che fa scalo nell'aeroporto a sud-est della Capitale, coinvolta dalle agitazioni sindacali- " ha comunicato due giorni fa la cancellazione dei voli ai passeggeri al fine di limitare i disagi ai viaggiatori". questa mattina è apparsa solo la cancellazione del volo per Olbia, per motivi non inerenti allo sciopero. Nella fascia oraria interessata dalle agitazioni sindacali sono stati quindi sospesi tutti i decolli e gli atterraggi. Al momento la prossima partenza è prevista alle 13:25 per Poznan, dopodiché il traffico areo riprendere alle 17:35 con il volo diretto per Londra.

100 mila passeggeri a terra

Come era stato già anticipato sul sito dell'Enav, sono stati garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21. L'agitazione è stata indetta dalle sigle Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno sottolineato che "nonostante gli scioperi dell'8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". Il personale laments problemi di organico e turni di lavoro eccessivamente pesanti. Lo sciopero è stato ridotto dalle 24 alle 4 ore per l'intervento del Garante anche per le previsioni del Ministro del Turismo Garavaglia, che sulla previsione della cancellazione di 600 voli con 100 mila passeggeri a terra, aveva richiesto la precettazione.