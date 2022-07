Sciopero aerei oggi, 50 voli cancellati a Fiumicino: i disagi in tutti gli scali, diretta

- Fiumicino, 50 voli cancellati. Su un totale oggi di circa 450 movimenti aerei in partenza, risultano una cinquantina, al momento, i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, dall'operativo all'aeroporto di Fiumicino a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto. I voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. Al Leonardo da Vinci le cancellazioni interessano alcune compagnie aeree come Ita, in larga parte, Vueling, Wizz Air, Iberia. Una decina i voli anticipati o posticipati rispetto alla fascia oraria colpita dalle agitazioni. Le compagnie si sono attivate già da alcuni giorni per informare preventivamente i passeggeri e predisporre un piano di riprotezione sui primi voli utili. I disagi, tuttavia, nello scalo appaiono, al momento, limitati per effetto del preavviso dello sciopero e proprio per via delle informazioni preventive delle compagnie ai propri passeggeri. Aeroporti di Roma ha rafforzato il proprio personale per dare assistenza ed informazioni ai passeggeri, fornendo anche dei dolcetti ai bambini presenti con le famiglie in procinto di partire per le vacanze. Ita Airways, sull'intera rete, ha previsto la cancellazione complessiva di 122 voli a causa dell'agitazione proclamata dai controllori di volo ed ha attivato un «piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri», riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare già oggi. L'altro 50% verrà riprotetto nell'arco di domani e dopodomani.