Roma, le Sardine al Cinema Palazzo occupato (nell’area abusiva)

Dopo l’assemblea nazionale nel palazzo occupato di Spin Time Labs, a dicembre, ecco che le sardine tornano nel “recinto” di un’altra realtà abusiva romana, quella del Cinema Palazzo. Recinto ideale e sostanziale, visto che, ieri mattina, un furgone con tanto di gazebo era stato piazzato nell’area sequestrata dagli occupanti, in piazza dei Sanniti, a San Lorenzo. L’iniziativa si inseriva nell’ambito di un tour delle sardine nelle periferie: da Testaccio a Centocelle, fino a Tor Bella Monaca, passando per San Lorenzo.

Peccato che, ieri mattina, lo stesso proprietario del Cinema Palazzo, su segnalazione di alcuni residenti, abbia notato non solo il furgoncino con il logo delle Sardine, piazzato a ridosso dell’area sequestrata dagli abusivi del Cinema: all’interno, un gazebo, per la distribuzione di volantini. «Qui non potete stare», ha detto loro il custode giudiziario della struttura occupata. Sollecitati i vigili ad intervenire, questi hanno poi verificato che le Sardine avevano preavvisato la Questura, circa il loro presidio. «Non ne so nulla della sosta nell’area vietata: non ero neanche lì», risponde il responsabile delle Sardine di Roma, Stephen Ogongo .

