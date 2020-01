Il sindaco di Riace pubblica sui social i dati della “sardina” Jasmine Cristallo già minacciata dagli hater

Il sindaco di Riace pubblica su Facebook tutti i dati privati di Jasmine Cristallo, tra i coordinatori delle Sardine già nel mirino degli hater. «Eccovi il signor Antonio Trifoli. Non l'ho mai incontrato di persona, ma tra poco succederà: in tribunale», la leader delle Sardine in Calabria annuncia con un post sul proprio profilo Facebook l'intenzione di querelare il sindaco di Riace. Lui si scusa, è stato uno sbaglio, dice. É successo all'indomani della manifestazione organizzata a Riace dalle Sardine per esprimere solidarietà a Mimmo Lucano.

Sardine, la coordinatrice Jasmine Cristallo minacciata su Facebook: «Attenta a tua figlia»

Il sindaco leghista Antonio Trifoli ha concesso la piazza per il flash mob. Ma poi ha pubblicato su Facebook la lettera con cui l'attivista Jasmine Cristallo ha chiesto all'amministrazione tutte le autorizzazioni necessarie senza nascondere suoi indirizzi e dati. Così tutti hanno potuto conoscere l'indirizzo dell'attivista che già qualche settimana fa aveva ricevuto minacce a lei e alla figlia. Il sindaco si è affrettato a cancellare il post. «Per una svista - si legge sul suo profilo - è stata pubblicata per poco tempo, sotto i tanti commenti di una testata locale, una nota in cui vi erano alcuni dati della sig.ra Jasmine Cristallo. Porgo a lei le mie più sentite scuse e la aspetto al Comune di Riace per offrirle un mazzo di fiori e per scambiare 4 chiacchiere con lei, per farle capire che non sono così cattivo e pieno di pregiudizi, come invece sono stato descritto».

Subito dopo la pubblicazione dei dati di Jasmine Cristallo qualcuno aveva fatto notare al sindaco che poteva essere pericoloso e lui aveva risposto: «Se vuoi ti do il numero di telefono. La signora in questione e quelli come te hanno disprezzato la mia persona senza motivo e senza nemmeno conoscermi. Chi vuole rispetto deve prima rispettare». Anche questo post è stato cancellato, ma qualcuno aveva già fatto lo screen-shot.

Sardine annunciano un congresso nazionale: la data annunciata il 26 gennaio

«La mia intenzione - si scusa il sindaco - era soltanto quella di evidenziare il numero esatto delle persone che hanno partecipato all'iniziativa e per errore ho pubblicato sul mio profilo Facebook anche l'indirizzo di Jasmine Cristallo. Stamane le ho telefonato spiegandole questo e chiedendo scusa. Non è mio costume fare certe cose, anzi sono contento quando qualcuno viene a Riace per manifestare pacificamente. Io - ha aggiunto - non sono Mimmo Lucano, ma non sono né leghista né razzista come spesso mi dipingono».

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA