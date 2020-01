Le Sardine tornano in piazza sabato prossimo a Roma con un tour nelle periferie

Il movimento romano delle Sardine torna in piazza con un tour nelle periferie. La prima mobilitazione è prevista per sabato prossimo, 11 gennaio, alle 10 in piazza Risorgimento, a Roma. Il tour attraverserà la città e farà tappa nei quartieri di Testaccio, Centocelle, San Lorenzo, Tor Bella Monaca e Cinecittà.

La conclusione è prevista alle 17. In una nota le Sardine di Roma spiegano che dopo piazza San Giovanni «questo tour dovrà essere l'occasione per ricreare una coesione e un'inclusione sociale tra la cittadinanza, in quei luoghi in cui, fino ad oggi, i romani hanno trovato risposta alle proprie istanze soltanto nell'odio, nel razzismo, nella mancanza di umanità delle destre sovraniste e nella guerra tra ultimi spacciata per soluzione». «Nelle periferie - aggiunge il movimento - è stata tradita ogni promessa anche da chi avrebbe dovuto, per cultura e storia, stare vicino al popolo e ascoltarne le necessità, poichè non sarebbe stato logico aspettarsi la stessa passione e partecipazione da chi rappresentava un diverso blocco sociale».

