Sardine a Bologna il 19 gennaio: «Evento destinato a rimanere nella storia»

Con un post apparso nella loro pagina ufficiale, le Sardine annunciano una nuova manifestazione: «Il 19 gennaio le sardine torneranno a Bologna con un grande evento destinato a rimanere nella storia, dedicato all'Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto. La piazza sarà ancora una volta la nostra casa e il bello dello stare insieme vincerà sul sentirsi soli». «Serve l'aiuto di tutti per far sì che l'evento sia gratuito, sicuro e ben organizzato» - hanno aggiunto le Sardine, lanciando la raccolta fondi per organizzare la manifestazione

Mattiuzzo, usato nostro slogan impropriamente. «Hanno usato il nostro slogan ma non eravamo noi. Abbiamo saputo che c'era una iniziativa firmata Babbo Natale, inizialmente prevista in piazza del Plebiscito, la stessa dove sarebbe arrivato Salvini e non prometteva nulla di buono. Per questo noi abbiamo organizzato una iniziativa pacifica con libro e caffè alle 13 Cannelle». Lo dice all'ANSA Giorgio Mattiuzzo, uno dei promotori del movimento delle sardine nelle Marche, a proposito del corteo aperto dallo slogan «Ancona non si lega» che nel capoluogo marchigiano si è brevemente confrontato con le forze dell'ordine in assetto antisommossa, durante il comizio di Matteo Salvini. «Avessimo saputo chi organizzava - aggiunge - li avremmo anche contattati per vedere se avevano una linea comune alla nostra e quali erano le loro intenzioni, ma non ci hanno messo la faccia pertanto non è stato possibile. Il nostro - sottolinea Mattiuzzo - è tutt'altro spirito, non di provocazione. Per questo ci siamo distanziati da quella iniziativa».

