San Lorenzo, offrono droga a carabiniere in borghese: due pusher arrestati

Non era la loro serata fortunata: così due pusher sono finiti in caserma per aver offerto a dei carabinieri in borghese delle dosi do cocaina. E' successo la notte scorsa, nel corso di alcuni controlli antidroga: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante li hanno arrestati: si tratta di un tunisino di 29 anni e un marocchino di 27, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I due pusher, erano nei pressi di via di Porta Labicana, quando hanno avvicinato i militari in borghese offrendo loro delle dosi di cocaina: i militari si sono qualificati e li hanno ammanettati e portati in caserma. A seguito della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del 29enne, 0,4 grammi di cocaina che è stata sequestrata. Portati in caserma, i pusher sono stati trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

