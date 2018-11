Ad Aprilia la stagione di prosa riparte con il capolavoro di Cerami: "Un borghese piccolo piccolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia questa sera (28 novembre) con il capolavoro di Vincezo Cerami, "Un borghese piccolo piccolo", la nuova stagione di prosa del Comune di Aprilia organizzato insieme alla Compagnia Teatro Finestra e all'ATCL.Alle 21 il sipario si alza al Teatro Europa, protagonista Massimo Dapporto per la regia di Fabrizio Coniglio, con le musiche originali di Nicola Piovani.La storia di "Un borghese piccolo piccolo" è ancora tremendamente attuale. La messa in scena è una tragicommedia che nella prima parte regala momenti di comicità a tratti esilarante. Il grande romanzo di Cerami viene raccontato con il sorriso, che solo i grandi autori sanno ancora regalarci. "Per questo motivo - spiega la compagnia - è stato scelto un grande interprete, Massimo Dapporto, capace di rendere il ridicolo e il tragico nello stesso tempo, di donare al suo personaggio il giusto cinismo, la tenerezza di un padre, la premura per la moglie ammalatasi dopo l’omicidio". Oggi come allora la storia di Cerami dà l’opportunità allo spettatore di riflettere sulla condizione dell’essere umano e di una società sempre più malata e allo sbando.