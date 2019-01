Roma, mentre esplodono i botti di capodanno smurano a picconate e rubano due videopoker

Hanno approfittato dei botti di Capodanno per introdursi in un’area di servizio e prendere a picconate il muro che bloccava due videopoker per poi rubarli caricandoli su un camion. Il singolare furto si è registrato nell’area di servizio Pinetina sulla via Ardeatina in prossimità dei Castelli.



A notte fonda, i ladri si sono introdotti nel salone e hanno preso a colpi di piccone la cornice del muro nella quale erano bloccate le macchine per il gioco d’azzardo. La banda ha agito in pochi minuti a tal punto che i macchinari sono stati caricati sul furgone con ancora attaccati pezzi di calcinacci. Ad accorgersi del saccheggio è stato il titolare che si è rivolto alla polizia. Gli agenti hanno constato il furto dei due videopoker ed anche i notevoli danni creati ad una parte di muro. Ultimo aggiornamento: 00:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA