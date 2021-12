Roma, vaccino booster anche di notte: aperti da domani cinque hub. Dove si prenota

Da domani nel Lazio sarà possibile fare la terza dose di vaccino anti-Covid in notturna. Lo ha comunicato l'unità di crisi della Regione Lazio, che ha messo a disposizione cinque hub che resteranno attivi fino alle 24. Sono online gli slot per prenotare la dose booster con somministrazione a partire dalla giornata di domani presso i centri dell’Eur, La Vela Tor Vergata e di Fiumicino Lunga Sosta. «Consigliamo vivamente di utilizzare questa occasione, per chi ancora non avesse fatto la dose booster o volesse anticiparla», si legge in una nota della Regione Lazio. Questa è la pagina web di Salute Lazio dove prenotare.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto BERGAMO Mara Maffeis, la dottoressa si rifiuta di curare i No vax:... L'INTERVISTA La microbiologa: «Omicron si annida più nella gola... LA PREVISIONE L'anno che verrà: il 2022 tra soldi, politica,... POLITICA L'intervento/ Dire sì al siero per tornare alla vita...

Dose booster in notturna, ecco dove

Nessuna scusa per non fare il booster, dunque. L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha aggiunto che «durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione anche negli altri Hub in notturna, sempre con prima dose, sempre a partire da domani: Roma Termini e il Palasport di Tivoli» si legge nel comunicato.