Roma, dove e quando si può fare il vaccino senza prenotazione

Ci sono due possibilità domani e dopodomani di recarsi a un hub vaccinale per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid senza prenotazione. Domani a Roma e dopodomani 2 gennaio a Rieti. Vale solo per le dosi booster.

Ricordiamo infatti che negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Ma la Regione Lazio ha deciso di istuire due open day ("giorni aperti", ndr), cioè delle giornate in cui ci si può semplicemente mettere in fila in determinati poli vaccinali e attendere di ricevere l'iniezione per vaccinarsi contro il Covid-19.

Gli open day per dosi booster si terranno sabato 1° gennaio (nella fascia oraria 14-19) a Roma nord presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma e poi domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.

Per prenotare una prima o una seconda dose o cercare di anticipare l'appuntamento per il richiamo booster si deve sempre fare riferimento al sito web Salute Lazio e prenotare lì: basta la tessera sanitaria. Questa e la pagina per accedere alle prenotazioni.