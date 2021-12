Roma, annulata la maratona We Run Rome di domani: «Stop per situazione epidemiologica». Erano attesi 6.000 partecipanti

Sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che in «considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche» ha chiesto di sospendere la maratona We Run Rome in programma domani a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri sta predisponendo, a quanto si apprende, un'ordinanza per annullare l'evento.

La richiesta dell'Asl Roma 1

Sospendere la maratona in programma domani a Roma «in considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche». A chiederlo, secondo quanto si apprende, il Servizio di prevenzione e salute pubblica della Asl Roma 1, dopo aver sentito il parere del Seresmi sorveglianza epidemiologia dello Spallanzani. All'evento sono attesi circa seimila atleti a cui si aggiungono gli spettatori. La maratona Atleticom We Run Rome, con partenza prevista alle 14 da terme di Caracalla, si svilupperà lungo un percorso di 10 chilometri.



Il percorso della We Run Rome

L'Atleticom We Run Rome si corre ormai da ben 10 anni il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di uomini, donne e bambini si riversa per le strade di Roma.





La partenza della corsa era strutturata a “Onde”, ciascuna onda, come da indicazioni del protocollo federale, composta da massimo 2000 atleti. Ognuna delle partenze sarebbe stata scadenzata predisponendo un adeguato intervallo temporale tra ognuna e con un distanziamento fisico tra ogni atleta. La gara è sotto l’egida della FIDAL, e inserita nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label e gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

I top atleti al via: c'è anche Meucci



Al via alcuni atleti di punta del panorama nazionale e internazionale. In primissimo piano Daniele Meucci, trionfatore in ben due edizione della We Run Rome (2013 e 2018) e in cerca dell’ambizioso tris, Marco Najibe Salami e Daniele D'Onofrio, entrambi medaglia d’oro a squadre in Coppa Europa sui 10.000 metri, Francesco Guerra, azzurro ai recenti Europei di Cross di Dublino, e Ahmed Abdelwahed, medaglia d'argento nei 3000 siepi agli Europei Under 23 del 2017. Tra le donne, particolarmente attesa l’eritrea Rahel Daniel, che dovrà guardarsi dagli attacchi dell’ucraina Sofiia Yaremchuk e dell’italiana Federica Zanne.