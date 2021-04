Roma, il turismo riparte in sicurezza grazie a “My Safe Hotel”

E' partito il progetto "My SafeHotel" per eliminare il Covid dagli alberghi e far ripartire l'economia dannegiata dalla pandemia. “My Safe Hotel”, mediante un dispositivo altamente tecnologico ed automatico, permette di eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi nelle camere di albergo compreso il Covid. Viene garantita una sanificazione con elevatissimi standard di sicurezza, grazie all’erogazione di un efficace disinfettante atossico e biodegradabile che la distruzione di microrganismi patogeni. La disinfezione non disturba il cliente poichè la Safe & Clean Box attraverso cui viene reso il servizio “My Safe Hotel”, è di piccole dimensioni e può eseguire l’attività di sanificazione in breve tempo, lasciando un buon odore.

L’hotel The Building di Roma è il primo albergo ad utilizzare questo dispositivo, gli ospiti potranno verificare tutte le attività di sanificazione effettuate nella propria stanza, attraverso l’apposita App.

L'obiettivo primario del progetto “My Safe Place” è permettere di viaggiare in totale serenità. Una ripartenza in sicurezza necessaria anche per l'economia: stando all'ultimo rapporto Istat sull’impatto economico da Covid sono ferme più di 2 milioni di attività e due industrie su tre. I dati relativi al movimento di turisti nel nostro Paese registrano un calo del 50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 che equivalgono a 192 milioni di turisti in meno.

