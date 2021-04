Vincenzo De Luca: «Ischia, Capri e Procida immunizzate in due settimane, poi la Costiera»

Ischia, Procida, e Capri verso l'immunizzazione dal Covid, in vista anche dell'estate e della ripresa del turismo. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso al riguardo: «Credo che fra due o tre settimane avremo immunizzato tutti i cittadini di Ischia, Capri e Procida e tutti i dipendenti delle strutture alberghiere». De Luca ha poi continuato: «Cercheremo di estendere l'intervento al litorale domizio, alla Costiera amalfitana e cilentana perché c'è un comparto economico, quello turistico alberghiero, per il quale se non si prendono decisioni per il mese di maggio avremo un disastro».

Il presidente della Regione Campania ha parlato anche del turismo che le isole attireranno, una volta raggiunta l'immunità: «Chi prenota si sta già orientando verso la Spagna, la Grecia e la Croazia: rischiamo di avere un danno ulteriore. Andremo avanti e, appena completata l'immunizzazione sulle isole, ci permetteremo di fare anche una campagna di promozione turistica internazionale perché Capri e Ischia sono marchi di valore internazionale e possono richiamare turismo nella regione».

