Roma, attenzione alla truffa del finestrino: «Scusi, le sono cadute delle monete». Due arresti

Attenti alla truffa di chi vi bussa al finestrino, a Roma. Ci risiamo: oggi una donna aveva appena parcheggiato la sua auto in via Balduina quando, un ragazzo di 24 anni le ha bussato al finestrino, avvertendola che le erano cadute a terra delle monete. La donna ha aperto la portiera dicendo che quel denaro non era suo ma proprio in quel momento il complice, un altro ragazzo di 21 anni ha aperto lo sportello lato passeggero e ha rubato due borse, contenenti denaro, documenti e carte di credito, che la vittima aveva lasciato sul sedile. I giovani sono scappati e quando la donna ha compreso di essere stata derubata ha chiesto aiuto a due pattuglie di passaggio, uno del Reparto prevenzione crimine e uno del Reparto volanti.

I poliziotti hanno rintracciato in viale degli Ammiragli i due ladri a bordo di un'autovettura, rinvenendo altresì le borse rubate dai due che, accortisi di essere stati seguiti dai poliziotti, hanno tentato di disfarsi delle borse rubate gettandole in un cassonetto dell'immondizia. Recuperato il bottino è stato riconsegnato dagli agenti alla legittima proprietaria. I due uomini sono stati perquisiti e all'interno dell'auto i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico e un involucro contenente cocaina, circa 954 grammi. Arrestati dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA