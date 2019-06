Truffa sexy, si mostra senza slip e sorpassa l'auto, poi inchioda

La truffa sexy viaggia su strada. Se quella dello specchietto pare essere ormai superata - anche se non mancano segnalazioni di nuovi tentativi, le cui vittime non sempre sono anziani - nei giorni scorsi se n'è aggiunta una nuova. Tanto sexy, quanto pericolosa. A raccontarla è una donna che vive nel Comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone: nei giorni scorsi suo marito stava percorrendo in auto la Cimpello-Sequals quando all'improvviso, attorno alle 19.40, ha notato una macchina che lo stava superando. Sin qui nulla di strano, se non fosse che sul sedile posteriore una donna, che non indossava gli slip, ha cominciato a mostrare le sue grazie.

Conclusa la fase di sorpasso, la vettura potrebbe essere una Fiat Uno o una Volkswagen Polo (vecchio modello) ha frenato improvvisamente. Se il conducente dell'altra macchina non fosse stato attento ad evitarla, l'impatto anche violento sarebbe stato inevitabile.

